İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı

Fransız yayıncı, A Milli futbolcularımızın Paris deplasmanında attığı beraberlik golünden sonra yaptığı asker selamına sansür uygulayarak bu anları ekrana getirmedi. Fransız rejisinin bu anları göstermemesi büyük tepkilere neden oldu.

Fransız rejisine sansür uygulattığımız anlar... pic.twitter.com/Ij3bUYj8nk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ekim 2019

UEFA'ya skandal çağrı



Milli futbolcularımızın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından küstah bir çağrıda bulunan Maracineanu, UEFA'nın ülkemize karşı yaptırım uygulamasını istedi. Fransız Spor Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Merci à la @FFF et aux forces de l’ordre pour leur travail afin d’assurer le bon déroulement du match. Les joueurs turcs ont gâché ces efforts en réalisant un salut militaire, contraire à l’esprit sportif. Je demande à @UEFAcom_fr une sanction exemplaire. — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) 14 Ekim 2019

İkiyüzlü tutum

Asker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu öne süren Roxana Maracineanu'nun bu söylemi, Fransa'nın ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

Hatırlanacağı üzere Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermişti.



