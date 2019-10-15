İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı
MİLLİ TAKIM

İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, milli futbolcularımızın Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'ya küstah bir çağrıda bulundu. Maracineanu'nun bu çıkışı, Fransızların ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Millilerimiz asker selamı gönderince tepki gösterdiler, Griezmann gönderince ise ses çıkarmadılar.

Millilerimiz asker selamı gönderince tepki gösterdiler, Griezmann gönderince ise ses çıkarmadılar.

Fransız yayıncı, A Milli futbolcularımızın Paris deplasmanında attığı beraberlik golünden sonra yaptığı asker selamına sansür uygulayarak bu anları ekrana getirmedi. Fransız rejisinin bu anları göstermemesi büyük tepkilere neden oldu.


UEFA'ya skandal çağrı

Milli futbolcularımızın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından küstah bir çağrıda bulunan Maracineanu, UEFA'nın ülkemize karşı yaptırım uygulamasını istedi. Fransız Spor Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İkiyüzlü tutum

Asker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu öne süren Roxana Maracineanu'nun bu söylemi, Fransa'nın ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

Hatırlanacağı üzere Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermişti.

Griezmann'ın Macron'a asker selamı verdiği an.
Griezmann'ın Macron'a asker selamı verdiği an.


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