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Spor

İlhan Palut'un yeni takımı resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Rizespor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile anlaştığını açıkladı.

20:01 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İlhan Palut en son Konyaspor'da çalışmıştı

İlhan Palut en son Konyaspor'da çalışmıştı

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Süper Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor, teknik direktörlük için İlhan Palut ile anlaşmaya vardı.


Rizespor'un sosyal medya hesabından "İlhan Palut İle Prensip Anlaşmasına Varıldı" başlığıyla yapılan duyuru şöyle:


"Çaykur Rizespor’umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-Mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."



#Çaykur Rizespor
#İlhan Palut
#Süper Lig
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