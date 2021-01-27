Spor Inter kupada Milanı eledi, Lukaku-Ibrahimovic tartışması geceye damga vurdu (ÖZET)
SERİE A

Inter-Milan 2-1 maç özeti izle, Lukaku-Ibrahimovic kavgasını izle

Inter kupada Milan'ı eledi, Lukaku-Ibrahimovic tartışması geceye damga vurdu (ÖZET)

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Milan'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi ve bir üst tura yükseldi. Mücadeleye Lukaku ve Ibrahimovic'in tartışması damga vururken, karşılaşmanın 76. dakikasında hakem Valeri sakatlandı. Hakem değişikliğinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Inter-Milan maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ibrahimovic ve Lukaku'nun tartıştığı anlar
Ibrahimovic ve Lukaku'nun tartıştığı anlar

İtalya Kupası çeyrek finalinde, Milano derbisinde ezeli rakipler Inter ve Milan, Giuseppe Meazza Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Inter 2-1 kazanırken, karşılaşmada yaşanan olaylar ön plana çıktı.

Milan, İbrahimovic ile öne geçti

Mücadelenin ilk yarısının 31. dakikasında konuk Milan, İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic'in ayağından bulduğu golle 0-1 öne geçti.

İbrahimovic ve Lukaku tartıştı

İlk yarının son anlarında Milan'da İbrahimovic ile Inter'in golcüsü Romelu Lukaku sert şekilde tartışınca maçın hakemi Paolo Valeri, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Karşılaşmada ilk yarı Milan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İbrahimovic kırmızı kart gördü

İkinci yarının 58. dakikasında Zlatan İbrahimovic, rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımı Milan’ı sahada 10 kişi bıraktı.

VAR'dan gelen penaltı

Kırmızı-siyahlı takımın bir kişi eksik kalmasından sonra Inter, ataklarını artırdı. 70. dakikada Leao'nun Interli Barella'ya yaptığı harekete hakem Valeri, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 71. dakikada penaltı atışını gole çeviren Romelu Lukaku, skorda dengeyi sağladı.

Hakem Valeri sakatlandı

76. dakikada maçın hakemi Valeri sakatlık geçirince yerini dördüncü hakem Daniele Chiffi'ye bıraktı.

Inter, son anlarda Milan kalesinde fırsatlar yakalasa da kırmızı-siyahlıların Rumen kalecisi Tatarusanu gole izin vermedi.

90+7'de Eriksen sahnede

Mavi-siyahlılar, aradığı golü 90+7. dakikada Christian Eriksen ile serbest vuruştan buldu ve maçın bitimine az bir süre kala 2-1 öne geçti.

Derbide ezeli rakibi Milan'ı 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselen Inter, yarı finalde Juventus-Spal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  • Hakan Çalhanoğlu mücadelede yer almadı
  • Bu arada, Milan'da top koşturan mili futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Kovid-19 olduğu için bu maçın kadrosunda yer almadı.

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Inter-Milan maç özeti

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