SERİE A

Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye mermili mektup

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’in teknik direktörü Antonio Conte’ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi.

Haber Merkezi AA
Serie A'da Conte'nin çalıştırdığı Inter, 31 puanla lider Juventus'un (32) arkasında yer alıyor.

Serie A'da Conte'nin çalıştırdığı Inter, 31 puanla lider Juventus'un (32) arkasında yer alıyor.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Conte’ye kısa bir süre önce içinde mermi bulunan bir adet tehdit dolu anonim bir mektup gönderildiği belirtildi.

Olayın ardından İtalyan emniyetinin, ünlü hocanın Milano’da yaşadığı yerde ve Inter tesislerindeki devriyelerini arttırdığı ifade edildi.

  • Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açtığı mektubun, 14 Kasım’da gönderildiği basına yansıdı. Söz konusu mektubu, akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin gönderdiği değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.


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