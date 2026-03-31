İrfan Can Kahveci: "Türk milletini tanıyamadılar galiba"

A Milli Takım forması giyen İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesi konuştu. Kahveci, otelde havai fişek patlatan taraftarların milli takımı daha motive ettiğini söyledi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Priştine'de 21.45'te başlayacak mücadele öncesinde milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz."
"Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum."