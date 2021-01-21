İtalya'nın en büyüğü Juventus

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan final mücadelesinde İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası’nı son kazanan Napoli kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısında Napoli, bazı net gol fırsatları yakalasa da devreye golsüz eşitlikle gidildi.

Ronaldo gol perdesini açtı

İki takımın karşılıklı pozisyonlar bulduğu ikinci yarıda, Juventus 64. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.

🇮🇹🏆 Ronaldo sahnede! Juventus, 64 dakikada Napoli karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/APhznY7Ki9 — TRT Spor (@trtspor) January 20, 2021

Insigne penaltı kaçırdı

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Napoli, 80. dakikada Lorenzo Insigne ile penaltı atışından yararlanamadı.

🇮🇹🏆 Napoli'de Insigne penaltı atışından yararlanamadı... pic.twitter.com/Jnp4MzM82Z — TRT Spor (@trtspor) January 20, 2021

Son sözü Morata söyledi

Karşılaşmanın son anlarında Napoli, beraberlik golü için yüklenirken, ani gelişen Juventus hızlı hücumunda Alvaro Morata, 90+5. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti.

🇮🇹🏆 Morata son noktayı koyuyor... Kupa Juventus'un! pic.twitter.com/itNhsPDW1m — TRT Spor (@trtspor) January 20, 2021

Juve'nin 9. zaferi

Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek İtalya Süper Kupası’nı kazandı. Bu zaferle siyah-beyazlı takım, İtalya Süper Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

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Pirlo'nun ilk kupası

Siyah-beyazlıları bu yıl çalıştırmaya başlayan Andrea Pirlo da takımının İtalya Süper Kupası'ndaki zaferiyle, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını kazanmış oldu.

Merih Demiral törende yer aldı

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, hafif sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer alamazken, müsabakanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde takım arkadaşlarıyla kupa zaferini kutladı.

Merih Demiral'ın kupayı kaldırdığı an.