İtalya'da spora virüs darbesi

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan’a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı. Müsabakaların durması için İtalya hükümetinin, komitenin tavsiyesi doğrultusunda yeni bir kararname çıkarması bekleniyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, spor organizasyonlarının durdurulması kararında son sözü söyleyecek. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) bir bölümünün İtalya’da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor. EURO 2020’nin açılış maçı 12 Haziran’da İtalya ile Türkiye arasında Roma’da yapılacak.

Resmi rakamlara göre İtalya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 463 kişi hayatını kaybetti.

00:00 dk 09 Mart 2020 AA Koronavirüs paniği sonrası Venedik hayalet şehre döndü İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi. Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken öte yandan ülkenin önemli turistik merkezlerinden biri olan Venedik'in sokaklarının boş olması dikkat çekti.

PSG-Dortmund maçı seyircisiz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak. PSG-B.Dortmund mücadelesi koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Öte yandan FIFA, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran’daki 2022 Dünya Kupası Asya elemelerini koronavirüs nedeniyle 5-16 Ağustos tarihlerine erteledi. Dünyada bir çok spor organizasyonu virüs nedeniyle ertelenirken, Fransa Spor Bakanlığı, Ligue 1’deki maçlara 15 Nisan’a kadar en çok 1000 seyirci alınacağını duyurdu. Romanya’da ise ülkedeki tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.