SERİE A

İtalya'da yeni şike iddiası: Parma düşürülsün

İtalya'da 2006 yılında yaşanan şike skandalının ardından Juventus başta olmak üzere bir çok kulüp sert cezalara çarptırılmıştı. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen İtalya'daki şike iddiaları bitmek bilmiyor. Yeni sezonda Serie A'da mücadele edecek olan Parma'nın şike yaptığı ve bu sebeple küme düşürülmesi istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Parma, Serie B'den Serie A'ya yükselme başarısı göstermişti.

Parma, Serie B'den Serie A'ya yükselme başarısı göstermişti.

İtalya'daki şike iddialarına bir yenisi daha eklendi. Buna göre Serie A'ya yükselen Parma'nın geçtiğimiz sezon oynanan bazı maçlarda şike yaptığı belirtildi ve savcılık bu sebeple İtalyan ekibinin küme düşürülmesini talep etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre savcılığın Parma ile ilgili talepleri şöyle;

  • -Serie A’ya yükselmeye hak kazanan Parma’nın küme yükselme hakkı elinden alınmasını, Parma’nın yerine Palermo’nun Serie A’ya yükselmesi ve Parma’nın 2018-2019 sezonuna -2 puanla başlaması.
  • -Spezialı oyunculara maça asılmamaları yönünde mesaj atan Parma forveti Emanuele Calaio'ya ise 4 yıl futboldan men cezası verilmesi.
Parma Kulübü, 2015 yılında iflas etmesinin ardından amatör kümeye düşürülmüştü.

Amatör lige düşürülen Parma yeniden Serie A'da
Amatör lige düşürülen Parma yeniden Serie A'da

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Parma, üç yıl aradan sonra Serie A'ya yükseldi.Ligdeki son hafta maçında Spezia'ya konuk olan Parma, rakibini Fabio Ceravolo ve Amato Ciciretti'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.Sezonu Empoli'nin ardından 72 puanla ikinci sırada tamamlayan Parma, doğrudan Serie A'ya yükselme başarısı gösterdi.İtalyan temsilcisi, 2015 yılında iflas etmesinin ardından amatör kümeye düşürülmüştü.Full Time 🔚#SpeziaParma 0-2#ForzaParma 💛💙#SPEPAR pic.twitter.com/AtfrmgQW39&mdash; Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 18 Mayıs 2018

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