İtalya'da yeni şike iddiası: Parma düşürülsün

İtalya'daki şike iddialarına bir yenisi daha eklendi. Buna göre Serie A'ya yükselen Parma'nın geçtiğimiz sezon oynanan bazı maçlarda şike yaptığı belirtildi ve savcılık bu sebeple İtalyan ekibinin küme düşürülmesini talep etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre savcılığın Parma ile ilgili talepleri şöyle;

-Serie A’ya yükselmeye hak kazanan Parma’nın küme yükselme hakkı elinden alınmasını, Parma’nın yerine Palermo’nun Serie A’ya yükselmesi ve Parma’nın 2018-2019 sezonuna -2 puanla başlaması.

-Spezialı oyunculara maça asılmamaları yönünde mesaj atan Parma forveti Emanuele Calaio'ya ise 4 yıl futboldan men cezası verilmesi.

Parma Kulübü, 2015 yılında iflas etmesinin ardından amatör kümeye düşürülmüştü.