Lerma tamam sıra kulübünde

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha oyuncusu arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mario Lemina ve Jean Michael Seri’nin kontratlarının sona ermesinin ardından takımlarına dönmeleriyle birlikte Galatasaray orta sahasında boşluk oluştu. Sarı-kırmızılılar, Mario Lemina’yı tekrar kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Southampton oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Galatasaray ise ön libero için başka bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig’de küme düşen Bournemouth’un 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncusu Jefferson Lerma’ya talip oldu. Cimbom’un Lerma ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, Bournemouth ile oyuncuyu kiralamak için pazarlık yaptığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 33 maça çıkan Lerma 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kolombiya ekiplerinden Atletico Huila altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015’te Levante’ye transfer oldu. İspanya takımında gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken Lerma, 2018 yılında 28 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Bournemouth’a transfer oldu.

Rodriguez iddiası

İspanya basını, Galatasaray’ın Real Madrid’in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez ile görüştüğü öne sürdü. Libertad Muhabiri Sergio Valentin’e göre; Real Madrid’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan James’e ilk teklifi Galatasaray yaptı. 29 yaşındaki Kolombiyalı yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile 14 maça çıkıp, 1 gol ve 2 asist kaydetti.