Juventus bütün takımın koronavirüs testlerini açıkladı

İtalya'da koronavirüs paniği gün geçtikçe artarken, Juventus Kulübü'de oyuncuların hepsine yapılan koronavirüs testinin sonuçlarını açıkladı. İtalyan ekibinde daha önceden Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edilmiş ve takım karantinaya alınmıştı.

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Matuidi ve Rugani dışında hiçbir oyuncusunda koronavirüse rastlanmadı. Yani milli oyuncumuz Merih Demiral'ın test sonuçları negatif çıktı.

Yıldız oyuncunun Roma ile oynanan maçta çapraz bağları kopmuş ve sezonu kapatmıştı.