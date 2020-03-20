SERİE A

Juventus bütün takımın koronavirüs testlerini açıkladı

Juventus Kulübü, Matuidi ve Rugani dışında hiçbir oyuncusunda koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral bu sezon 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Merih Demiral bu sezon 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

İtalya'da koronavirüs paniği gün geçtikçe artarken, Juventus Kulübü'de oyuncuların hepsine yapılan koronavirüs testinin sonuçlarını açıkladı. İtalyan ekibinde daha önceden Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edilmiş ve takım karantinaya alınmıştı.

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Matuidi ve Rugani dışında hiçbir oyuncusunda koronavirüse rastlanmadı. Yani milli oyuncumuz Merih Demiral'ın test sonuçları negatif çıktı.

  • Yıldız oyuncunun Roma ile oynanan maçta çapraz bağları kopmuş ve sezonu kapatmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ligler ertelendi
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.