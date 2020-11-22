SERİE A

Juventus Caglairi maç özeti: Ronaldo'nun golü ve Merih Demiral'ın asistini izle

Asist Merih, gol Ronaldo

Juventus, Serie A'da sahasında ağırladığı Cagliari'yi, Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. İkinci golde asisti yapan milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Juventus-Cagliari maç özeti ve gollerin haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ronaldo'nun kendisiyle özdeşleşen gol sevinci

Ronaldo'nun kendisiyle özdeşleşen gol sevinci

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 38. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Ronaldo bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Juventus, Cagliari’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. golünü atmış oldu.

Merih 90 dakika oynadı

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

  • Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgisini alırken 10 puanla 11. basamakta yer buldu.

Juventus-Caglari maç özeti


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