Asist Merih, gol Ronaldo

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 38. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Ronaldo bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Juventus, Cagliari’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. golünü atmış oldu.
💪⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/Cs9P4XCcTM
💪⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/Cs9P4XCcTM— JuventusFC (@juventusfc) November 21, 2020
Merih 90 dakika oynadı
Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.
- Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgisini alırken 10 puanla 11. basamakta yer buldu.
Juventus-Caglari maç özeti
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