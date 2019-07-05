Juventus Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Merih Demiral için Sassuolo'ya 18 milyon avro bonservis ödeyecek.
Fenerbahçe altyapısından yetişen milli futbolcu, Sassuolo formasıyla çıktığı 14 maçta iki gol attı.
Nice to meet you! 😊 @juventusfc #LiveAhead #ItsTime pic.twitter.com/2Kl2QBQiEc
Nice to meet you! 😊 @juventusfc #LiveAhead #ItsTime pic.twitter.com/2Kl2QBQiEc— Merih Demiral (@Merihdemiral) 5 Temmuz 2019
Yorum