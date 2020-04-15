SERİE A

Juventus Merih Demiral’ı bırakmak istemiyor

İtalyan ekibi Juventus, Premier Lig takımlarının transfer listesinde yer alan milli futbolcu Merih Demiral’ın takımdan ayrılmasını istemiyor.

Haber Merkezi İHA
Merih Demiral bu sezon 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Merih Demiral bu sezon 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Futbol yaşımını İtalya’nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiliz takımının transfer listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih’in peşini bırakmıyor. Haberlerde, Juventus’un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.

22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti.

  • Merih’in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hag...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.