Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den Merih Demiral yorumu

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu. 21 yaşındaki genç oyuncunun takıma adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmaya çalıştığını söyleyen Sarri, "Merih için kolay bir durum değil,salı gününe kadar Milli Takım'dayı ve aramıza yeni katıldı. Bu süreçler her futbolcu için oldukça zor. Merih'in antrenmanlardaki performansı gayet iyi durumda, arkadaşlarıyla tutumu da iyi seviyede ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'ın Milli Takımımızda atılan gollerden sonra asker selamı vermesinin sorulması üzerine Maurizio Sarri, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

UEFA'dan skandal karar: Asker selamı için soruşturma başlattılar A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.Milli Takımımız 81. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Ayhan'ın kafa golüyle tüm futbolcular, gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı. Futbolcular, Arnavutluk maçında olduğu gibi bir kez daha asker selamıyla attıkları golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti.Soruşturma başlatıldıUEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.Fransızlardan skandal ötesi pankart!Fransız rejisine sansür uygulattığımız anlar... pic.twitter.com/Ij3bUYj8nk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2019 Bakan Kasapoğlu: Yanlış işlerle uğraşıyorlarFransız Spor Bakanı'nın Milli Takımımızın golden sonraki asker selamına yönelik açıklamalarına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum. Bunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın maalesef çifte standardının artık son bulması gerektiğini zira buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu herkesin bildiğini ama gerek Fransız mevkidaşımızın bu konudaki yaklaşımının gerekse bu konudaki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu Fransa'ya Griezmann'ın fotoğrafıyla yanıt verdiUEFA'ya skandal çağrıMilli futbolcularımızın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da rahatsız etti.Sosyal medya hesabından küstah bir çağrıda bulunan Maracineanu, UEFA'nın ülkemize karşı yaptırım uygulamasını istedi. Fransız Spor Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı📌Fransa-Türkiye maçı, asker selamımızı gösteremeyen Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. 👉​Foot Mercato: Fransa, Türkiye'yi yenmeyi başaramadı.👉L'Equipe: Türkiye Fransa'yı tuttu.👉Le Parisien: EURO 2020 bileti için beklemek zorundayız.https://t.co/PmXPahhR5u— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019

Sarri, "Gol sevinci hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bu konu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki bir mesele. UEFA'dan bir karar çıkarsa yorumumuzu yaparız." dedi.

dk 16 Ekim 2019 Diğer Tel Abyad'daki askerlerimizden asker selamı veren Milli Takım ve sporculara mesaj Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz Tel Abyad'dan asker selamı veren A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza selam gönderdi.

Merih Demiral: "Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek." pic.twitter.com/ovQwt1yFbT — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2019

🇹🇷 Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın #BarışPınarıHarekatı paylaşımları İtalyanları rahatsız etti!



👉Senatör Calderoli: "Sözleşmeleri feshedilsin. Aldıkları paraları bırakıp, İstanbul'a dönsünler."https://t.co/5oKEmk21Ik — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 12, 2019



