Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den Merih Demiral yorumu
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, düzenlendiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Merih Demiral hakkında da konuşan Sarri, "UEFA'dan bir karar çıkarsa yorum yaparım. Şuan da konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu. 21 yaşındaki genç oyuncunun takıma adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmaya çalıştığını söyleyen Sarri, "Merih için kolay bir durum değil,salı gününe kadar Milli Takım'dayı ve aramıza yeni katıldı. Bu süreçler her futbolcu için oldukça zor. Merih'in antrenmanlardaki performansı gayet iyi durumda, arkadaşlarıyla tutumu da iyi seviyede ifadelerini kullandı.
Merih Demiral'ın Milli Takımımızda atılan gollerden sonra asker selamı vermesinin sorulması üzerine Maurizio Sarri, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.
Sarri, "Gol sevinci hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bu konu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki bir mesele. UEFA'dan bir karar çıkarsa yorumumuzu yaparız." dedi.
Merih Demiral: "Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek." pic.twitter.com/ovQwt1yFbT
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