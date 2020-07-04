Juventus Torino derbisini farklı kazandı: İşte gollü maçın özeti

Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı’nda Torino'yu ağırladı. Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45 6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi:4-1

Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.

Buffon rekor kırdı

Juventus'un Torino'yu 4-1 yendiği karşılaşmada Buffon bir rekora imza attı. Serie A'da 648. müsabakasına çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

Juventus-Torino maçının özeti, hazırlandığı zaman sitemizde olacak.



