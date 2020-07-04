SERİE A

Juventus Torino maç özeti izle: Juventus Torino derbisini farklı kazandı

Juventus Torino derbisini farklı kazandı: İşte gollü maçın özeti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino’yu evinde 4-1 mağlup etti. Juventus'a galibiyeti getiren golleri Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo ve Koffi Djidji kendi kalesine attı. Ayrıca Serie A'da 648. müsabakasına çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu. Juventus-Torino maçının özetini Yeni Şafak Spor'dan izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ronaldo, frikikten attığı golle Torino filelerini havalandırdı.

Ronaldo, frikikten attığı golle Torino filelerini havalandırdı.

Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı’nda Torino'yu ağırladı. Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45 6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi:4-1

  • Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.

Buffon rekor kırdı

Juventus'un Torino'yu 4-1 yendiği karşılaşmada Buffon bir rekora imza attı. Serie A'da 648. müsabakasına çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

Juventus Torino maç özeti


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray antrenmanında duygu dolu anlar: Y...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.