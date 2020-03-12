SERİE A

Juventuslu Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıktı: Herkes karantinada

İtalya Serie A takımlarından Juventus, oyuncusu Daniele Rugani’de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Geceye damga vuran haber sonrasında gözler Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcumuz Merih Demiral'a çevrildi. Alınan bilgilere göre sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan yıldız ismin bir sorunu olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Inter galibiyeti sonrasında çekilen bu fotoğrafta Rugani, takım arkadaşlarıyla birlikte poz vermişti. Milli futbolcumuz Merih Demiral da pozda yer almıştı.

Inter galibiyeti sonrasında çekilen bu fotoğrafta Rugani, takım arkadaşlarıyla birlikte poz vermişti. Milli futbolcumuz Merih Demiral da pozda yer almıştı.

İtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı.

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.

  • Öte yandan Avrupa basınında çıkan haberlerde Juventus ve Inter takımlarının karantina altında olduğu ve Rugani'ye temas eden tüm Juventuslu futbolcuların yakından takip edildiği aktarıldı.
Geceye damga vuran haber sonrasında gözler Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcumuz Merih Demiral'a çevrildi. Alınan bilgilere göre sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan yıldız ismin bir sorunu olmadığı belirtildi.
Merih Demiral, Juventus'a transfer olduktan sonra kısa süre içerisinde kendini kanıtlamış ve ilk 11'e yerleşmişti.
Merih Demiral, Juventus'a transfer olduktan sonra kısa süre içerisinde kendini kanıtlamış ve ilk 11'e yerleşmişti.
Reuters

İtalya'da koronavirüs krizi

  • Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

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