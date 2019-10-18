Juventus'tan Manchester United'a: Merih satılık değil
SERİE A

Juventus'tan Manchester United'a: Merih satılık değil

Premier Lig ekibi Manchester United, A Milli Takım'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Merih Demiral için 30 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Juventus bu teklifi geri çevirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcular, Fransa maçında atılan golün ardından asker selamı vererek Mehmetçik'e selam gönderdi.

Milli futbolcular, Fransa maçında atılan golün ardından asker selamı vererek Mehmetçik'e selam gönderdi.

Fotoğraf: BENOIT TESSIER / Reuters

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'a ciddi bir transfer teklif geldiği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Manchester United'ın 21 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro ile İtalyan ekibinin kapsını çaldığı ifade edildi.

Juventus'un ise gelen teklifi, "Merih satılık değil" diyerek geri çevirdiği aktarıldı.

Merih Demiral'ın Juventus'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Merih Demiral'ın Juventus'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

18 milyon euroya transfer olmuştu

Yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Dermiral, İtalyan ekibinde sadece 1 maçta forma giyebildi. A Milli Takım formasıyla ise özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Merih Demiral, savunmadaki başarılı müdahaleleriyle Fransa maçına damga vurdu.
Merih Demiral, savunmadaki başarılı müdahaleleriyle Fransa maçına damga vurdu.


Asker selamı İtalyanları rahatsız etmişti

A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda asker selamı verdiği gerekçesiyle bazı İtalyan taraftarlar, Merih Demiral için çirkin bir kampanya başlatmış ve 'Merih gitsin' anlamına gelen 'Demirel out' etiketiyle paylaşımlarda bulunmuşlardı.

Juventus taraftarının skandal hareketinden sonra siyah-beyazlı yönetimin alacağı karar merak konusu olmuştu. İtalyan ekibi, Manchester United'ın teklifini reddederek bir anlamda Merih Demiral'a güvenini ortaya koymuş oldu.


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