UEFA AVRUPA LİGİ

Karabağ-Sivasspor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu 4. maçında Karabağ' ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabağ-Sivasspor maçının canlı anlatımı yenisafak.com'da.

Karabağ-Sivasspor maçının canlı anlatımı yenisafak.com'da.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu 4. maçında güçlü Azerbaycan ekibi Karabağ'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11'ler belli oldu
  • Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli.
  • Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone.

Maç İstanbul'da

  • Demir Grup Sivasspor - Karabağ karşılaşması, Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadele, saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
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