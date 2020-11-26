Karabağ-Sivasspor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu 4. maçında güçlü Azerbaycan ekibi Karabağ'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karabağ : Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli.

: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli. Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone.

Maç İstanbul'da