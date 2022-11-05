Ömer Erdoğan: “Pozisyonları değerlendirsek galibiyet alabilirdik”

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan: "Yüzde yüz pozisyonları değerlendirseydik..."

Genç teknik adam, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçıyla ilgili, “Hem puan olarak yakın iki takım, yendiğimiz takdirde bir maç eksiğe rağmen rakibi geçip biraz daha ortalara tırmanmak için önemliydi. Galip gelmek istiyorduk. Oyunun kontrolü bizdeydi. Gole kadar top kontrolü bizdeydi. Daha fazla topa sahip olduk. Golü yiyince şok etkisiyle oyun kontrolünü rakibe verdik. Şok yaşadığımız 10 dakikayı sıkıntısız atlattıktan sonra kontrolü elinden alıp beraberliği bulduk. Devamında son dakikada girdiğimiz yüzde yüz pozisyonları değerlendirseydik galibiyetle ayrılabilirdik. Mücadeleden memnunum. Yenilmezlik serisini uzatmamız lazım. Aralarına galibiyetler de alırsak bir an önce daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

REKLAM

Necati Erkmen: "Maçın hakkı beraberlikti"

Beraberliğin iki takım içinde adil sonuç olduğunu belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, “Beraberlik hem bizim hem de Ankaragücü açısından maçın hakkıydı. İlk yarıda ölü top organizasyonlarının dönüşünde hızlı oyuncularının da etkisiyle iki tane pozisyon buldular. Ancak genel olarak ilk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Hem biz hem onlar pozisyon üretemedi. Uzun süredir oynamayan Koita değişikliğiyle hamle yaptık. Hamlenin sonucunda golü bulduk. Golden sonra 10 dakikada 2 net pozisyonumuz var. Geçtiğimiz hafta da 80’den sonra gol yedik. Bugün de konsantrasyon eksiliğinden dolayı rakibimiz golü buldu. Golden sonra maçı kazanabilirlerdi. Ankaragücü’ne başarılar diliyorum. 2-3 hafta öncesinde oynayan oyunculardan Ben Ouannes cezalıydı. Sadık, Eysseric, Hajradinovic ve Bahoken sakattı. 5 oyuncudan faydalanamadık. Yerine oynayan oyuncularımızı kutluyorum. Salı günü kupa maçı var. Kupa sonrası bay geçeceğiz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Kasımpaşa şu an 15 puanda. Biz geldiğimizde puanımız yoktu. Daha fazla almak isterdik” diye konuştu.