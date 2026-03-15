Kasımpaşa'dan kritik üç puan: Eyüpspor'u tek golle mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek küme düşme hattının üzerine çıktı. Galibiyeti getiren golü 33. dakikada Benedyczak attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar, 33. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle 1-0 kazandı.
Bu galibiyetle birlikte Kasımpaşa puanını 24'e yükselterek küme düşme hattından çıktı ve 14. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 22 puanla 16. sıraya geriledi.
Kasımpaşa'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, bir sonraki hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.