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Spor Kayaalpin hedefi 13 şampiyonluk
GÜREŞ

​Kayaalp’in hedefi 13. şampiyonluk

Kayaalp’in hedefi 13. şampiyonluk

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 10. kez altın madalyaya ulaşarak kendi rekorunu kıran Rıza Kayaalp, gözünü ünlü Rus güreşçi Aleksander Karalin’e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekoruna dikti. Rıza Kayaalp, “Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olmak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kayaalp’in hedefi 13. şampiyonluk
Rıza Kayaalp

Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 10. kez şampiyonluğa ulaşarak kendi rekorunu kıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp gözünü ünlü Rus güreşçi Aleksander Karalin’e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırmaya dikti.

  • Şu anda Türkiye’de en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi olma unvanını elinde bulundurduğunu belirten Rıza Kayaalp, “Ünlü güreşçi Karalin, grekoromen stilde 12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru kırmak. Taha Akgül serbest stilde bu büyük başarıyı yakaladı. 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa’da serbest stilde en fazla şampiyon olan isim oldu. Onunla ne kadar gurur duysak az. Karalin’e ait olan 12 şampiyonluk rekorunu kırıp, tarihe adımı yazdırmak istiyorum” dedi.

Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa Şampiyonu
SPOR
Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa Şampiyonu

TOKYO’DA TEK HEDEFİM ALTIN MADALYA

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan ve bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek olan 31 yaşındaki milli güreşçimiz, altın madalya haricindeki diğer sonuçların kendisinde hayal kırıklığına neden olacağını belirtti. Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alabilmek için elinden geleni yapacağını belirten Rıza Kayaalp, “Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmış her sporcunun hayali olimpiyatta da altın madalya almaktır. Benim de tek eksiğim olimpiyat altını. Hedefim daha önce olimpiyatlarda aldığım gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. Allah nasip ederse tek hedefim o. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. İnşallah altın madalya için elimden geleni yapacağım. Sonrasında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni rekorlar için mindere çıkacağım” diye konuştu.

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