Khedira 3 ay sahalardan uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un orta saha oyuncusu Sami Khedira, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Khedira, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi. 32 yaşındaki Alman milli futbolcunun sağlığına kavuşmasının 3 ayı bulacağı belirtildi.
- Nisan ayında sağ dizinden geçirdiği benzer operasyon sonrası 2,5 ay futboldan uzak kalan Khedira, bu sezon 13 maça ilk 11'de başlamasına rağmen yalnızca iki kez 90 dakika oynadı.
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