SERİE A

Khedira 3 ay sahalardan uzak kalacak

Sol dizinden ameliyat edilen Juventuslu Sami Khedira'nın sağlığına kavuşmasının 3 ayı bulacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Juventus formasıyla toplamda 144 maça çıkan Khedira, 21 gol atarken 13 de asist yaptı.

Juventus formasıyla toplamda 144 maça çıkan Khedira, 21 gol atarken 13 de asist yaptı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un orta saha oyuncusu Sami Khedira, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Khedira, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi. 32 yaşındaki Alman milli futbolcunun sağlığına kavuşmasının 3 ayı bulacağı belirtildi.

  • Nisan ayında sağ dizinden geçirdiği benzer operasyon sonrası 2,5 ay futboldan uzak kalan Khedira, bu sezon 13 maça ilk 11'de başlamasına rağmen yalnızca iki kez 90 dakika oynadı.

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