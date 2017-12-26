SÜPER LİG

Kimse onu düşünmüyordu ilk 11'e girmeye hazırlanıyor

Igor Tudor'un kararı doğrultusunda sezon başında yedek takıma gönderilen Nigel de Jong, Fatih Terim'in gözdelerinden biri haline geldi. Terim'in tekrar A Takım idmanlarına davet ettiği futbolcu, istekli performansıyla tecrübeli teknik adamın takdirini kazanırken Fernando'nun sakatlığı sonrası Brezilyalı futbolcunun ilk alternatifi haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu De Jong'un ikinci yarıda kadroda forma şansı bulması bekleniyor.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu De Jong'un ikinci yarıda kadroda forma şansı bulması bekleniyor.

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü sonrasında A Takım idmanlarına davet edilen Nigel de Jong, idmanlardaki istekli tavrıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

Fatih Terim'in Fernando'nun sakatlığı sonrasında bu bölge için ilk düşündüğü ismin Hollandalı futbolcu Nigel de Jong olacağı aktarılırken yıldız isme özel bir program uygulanacağı belirtildi.

Antalya kampına götürülecek olan futbolcunun sezonun ikinci yarısında Terim'in orta saha alternatiflerinden biri olacağı aktarıldı.

Fatih Terim de Jong için ne demişti?

Nigel de Jong'u idmana çağırdım. O da bizimle antrenmana çıkacak. Mevcut oyuncularımızın formunu yukarı çekmek en büyük transferimiz olur.


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