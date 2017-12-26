Kimse onu düşünmüyordu ilk 11'e girmeye hazırlanıyor

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü sonrasında A Takım idmanlarına davet edilen Nigel de Jong, idmanlardaki istekli tavrıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

Fatih Terim'in Fernando'nun sakatlığı sonrasında bu bölge için ilk düşündüğü ismin Hollandalı futbolcu Nigel de Jong olacağı aktarılırken yıldız isme özel bir program uygulanacağı belirtildi.

Antalya kampına götürülecek olan futbolcunun sezonun ikinci yarısında Terim'in orta saha alternatiflerinden biri olacağı aktarıldı.

Fatih Terim de Jong için ne demişti?

Nigel de Jong'u idmana çağırdım. O da bizimle antrenmana çıkacak. Mevcut oyuncularımızın formunu yukarı çekmek en büyük transferimiz olur.

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü sonrasında ilk icraatları Hakan Balta ve De Jong'u kadroya almak oldu...



▪️Hakan Balta tekrar listeye eklenecek

▪️Nigel de Jong orta sahanın yeni alternatifi

➡️https://t.co/WBXtlg3KZu pic.twitter.com/t3KXGxNaH0 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Aralık 2017



