​Kış Olimpiyatları başladı

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 22. Kış Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını ve diplomatik boykot gölgesinde dünkü açılış töreniyle resmen başladı.

20 Şubat’a kadar sürecek organizasyonda 91 ülkeden sporcular 15 branşta mücadele edecek. Film yönetmeni Zhang Yimou, Pekin Ulusal Stadyumu’ndaki açılışın da koreografisini üstlendi.

Pekin 2022

Görsel şölen büyük ilgi çekerken, Çin lideri Şi Cinping, Pekin 2022’nin açılışını resmen yaptı. Geçiş sırası Çince karakterlere göre belirlenirken, gelenek olarak Yunanistan’ın ardından Türkiye ikinci sırada çıktı.

Kış olimpiyatlarında hiç madalya kazanamayan Türkiye, Pekin’e 6’sı kayak, 1’i patende olmak üzere 7 sporcuyla gitti: Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu-Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat, kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar olacak. Uygurlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, Avustralya ve Belçika gibi bazı ülkeler diplomatik boykot kararı alarak temsilci göndermedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise açılışa katıldı. Açılış törenine katılmayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Şanlı bayrağımızı göğsünde taşıyarak mücadele edecek sporcularımıza gönülden başarılar” ifadelerini kullandı. Kayakla atlamadaki temsilcimiz Fatih Arda İpçioğlu, bugün TSİ 09.20’de ilk atlayışını gerçekleştirecek.

DÜNYA Xi Jinping Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılışında hazır bulunacak