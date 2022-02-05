Spor Kış Olimpiyatları başladı
DİĞER

Kış Olimpiyatları başladı

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 22. Kış Olimpiyat Oyunları boykot ve Kovid-19 gölgesi altında başladı. Bazı ülkeler, Uygurlara yönelik zulmü protesto için temsilci göndermedi. Yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele edeceği müsabakalarda Türkiye’yi 7 sporcu temsil edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kış Olimpiyatları başladı
22. Kış Olimpiyat Oyunları

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 22. Kış Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını ve diplomatik boykot gölgesinde dünkü açılış töreniyle resmen başladı.

20 Şubat’a kadar sürecek organizasyonda 91 ülkeden sporcular 15 branşta mücadele edecek. Film yönetmeni Zhang Yimou, Pekin Ulusal Stadyumu’ndaki açılışın da koreografisini üstlendi.

Pekin 2022
Pekin 2022

Görsel şölen büyük ilgi çekerken, Çin lideri Şi Cinping, Pekin 2022’nin açılışını resmen yaptı. Geçiş sırası Çince karakterlere göre belirlenirken, gelenek olarak Yunanistan’ın ardından Türkiye ikinci sırada çıktı.

Kış olimpiyatlarında hiç madalya kazanamayan Türkiye, Pekin’e 6’sı kayak, 1’i patende olmak üzere 7 sporcuyla gitti: Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu-Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat, kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar olacak. Uygurlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, Avustralya ve Belçika gibi bazı ülkeler diplomatik boykot kararı alarak temsilci göndermedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise açılışa katıldı. Açılış törenine katılmayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Şanlı bayrağımızı göğsünde taşıyarak mücadele edecek sporcularımıza gönülden başarılar” ifadelerini kullandı. Kayakla atlamadaki temsilcimiz Fatih Arda İpçioğlu, bugün TSİ 09.20’de ilk atlayışını gerçekleştirecek.

Xi Jinping Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılışında hazır bulunacak
DÜNYA
Xi Jinping Beijing Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılışında hazır bulunacak

FBI'dan olimpiyatlara katılacak ABD'li sporculara kritik uyarı
DÜNYA
FBI'dan olimpiyatlara katılacak ABD'li sporculara kritik uyarı

Konyaspor zirvenin peşinde

Konyaspor zirvenin peşinde

Zirvenin takipçisi Konyaspor, kritik maçtan 3 puanla ayrıldı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

​Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ilave zam.
CHPli Atakum Belediyesinden algı operasyonu: Atatürk Anıtı saldırganını takunyalı resmettiler

​Türkiye'nin 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Büyükçekmece'deki gizemli kazıda yeni gelişme.

​İstanbul'da hangi memleketten kaç vatandaş yaşıyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.