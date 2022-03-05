Konya'da ilginç an: Gomis düdük çalmadan topu eline aldı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında oldukça ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Galatasaray gol ararken Gomis, hakemin düdük çaldığını zannedip, durdu ve topu eline aldı. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, Gomis'e ne olduğunu sordu. Golcü oyuncu, kendisinin düdük çaldığını zannettiğini söyledi. Daha sonra oyun, Konyasporlu futbolcuların atışıyla başladı.

Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi

Gomis’in bu hareketi sonrası takım arkadaşının yanına gelen Kerem Aktürkoğlu, 'Ne yapıyorsun?' şeklinde tepki gösterdi. Fransız futbolcu takım arkadaşlarına dönerek özür diledi.

İşte yaşanan o anlar;

🤔 Bafetimbi Gomis, hayali düdük sesi duydu... #KNYvGS pic.twitter.com/FQBpzYzarZ REKLAM March 5, 2022

Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır.



