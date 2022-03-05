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Konya'da ilginç an: Gomis düdük çalmadan topu eline aldı

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 16. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Gomis, hakemin düdük çaldığını düşünerek topu eline aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada ilginç an: Gomis düdük çalmadan topu eline aldı
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında oldukça ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Galatasaray gol ararken Gomis, hakemin düdük çaldığını zannedip, durdu ve topu eline aldı. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, Gomis'e ne olduğunu sordu. Golcü oyuncu, kendisinin düdük çaldığını zannettiğini söyledi. Daha sonra oyun, Konyasporlu futbolcuların atışıyla başladı.

Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi

Gomis’in bu hareketi sonrası takım arkadaşının yanına gelen Kerem Aktürkoğlu, 'Ne yapıyorsun?' şeklinde tepki gösterdi. Fransız futbolcu takım arkadaşlarına dönerek özür diledi.

İşte yaşanan o anlar;

Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır.
Konyada ikinci perde

Konya'da ikinci perde

​Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.
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