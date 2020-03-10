Koronavirüs İspanya'yı da vurdu: Federasyon yeni kararlar aldı

Katalonya özerk hükümeti ile Barcelona Kulübü yetkilileri arasında bu sabah yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Nou Camp Stadı'ndaki Barcelona-Napoli maçının seyiricisiz oynanacağı duyuruldu. İspanya Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla-Roma karşılaşmasına da yine aynı gerekçeyle seyirci alınmaması kararı almıştı.

Bu arada La Liga yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.

İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti. Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.

Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis koronavirüse yakalandı Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ve İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ın kulüp başkanı Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını söyleyen 52 yaşındaki Yunan iş adamı, "Virüs beni de ziyaret etti ve bunu sizlerin bilmesi gerektiğini düşündüm. Doktorların verdiği bütün talimatları disiplinli bir şekilde yapıyorum ve bütün vatandaşlarıma da bunu öneriyorum. Herkes umarım en hızlı şekilde iyileşir" ifadelerini kullandı.2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiSporda koronavirüs önlemiUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanacak Barcelona-Napoli karşılaşmasına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem gerekçesiyle seyirci alınmayacağı açıklandı. Katalonya özerk hükümeti ile Barcelona Kulübü yetkilileri arasında bu sabah yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Nou Camp Stadı'ndaki Barcelona-Napoli maçının seyiricisiz oynanacağı duyuruldu.Ayrıca Bundesliga'da daha önce kasırga nedeniyle ertelenen B. Mönchengladbach - Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.İtalya'da spora virüs darbesiPSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edeceği mücadele, koronavirüs endişesi nedeniyle seyircisiz oynanacak pic.twitter.com/9eoQQesZ4k— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 9, 2020

İtalya'da spora virüs darbesi

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan’a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı. Müsabakaların durması için İtalya hükümetinin, komitenin tavsiyesi doğrultusunda yeni bir kararname çıkarması bekleniyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, spor organizasyonlarının durdurulması kararında son sözü söyleyecek. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) bir bölümünün İtalya’da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor. EURO 2020’nin açılış maçı 12 Haziran’da İtalya ile Türkiye arasında Roma’da yapılacak.

Resmi rakamlara göre İtalya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 463 kişi hayatını kaybetti.