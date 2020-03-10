Koronavirüs İspanya'yı da vurdu: Federasyon yeni kararlar aldı
Koronavirüs İspanya'yı da vurdu: Federasyon yeni kararlar aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanacak Barcelona-Napoli karşılaşmasına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem gerekçesiyle seyirci alınmayacağı açıklandı. Ayrıca La Liga yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.
Haber MerkeziAA
Katalonya özerk hükümeti ile Barcelona Kulübü yetkilileri arasında bu sabah yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Nou Camp Stadı'ndaki Barcelona-Napoli maçının seyiricisiz oynanacağı duyuruldu. İspanya Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla-Roma karşılaşmasına da yine aynı gerekçeyle seyirci alınmaması kararı almıştı.
Bu arada La Liga yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.
İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti. Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.
İtalya'da spora virüs darbesi
İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan’a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı. Müsabakaların durması için İtalya hükümetinin, komitenin tavsiyesi doğrultusunda yeni bir kararname çıkarması bekleniyor.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, spor organizasyonlarının durdurulması kararında son sözü söyleyecek. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) bir bölümünün İtalya’da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor. EURO 2020’nin açılış maçı 12 Haziran’da İtalya ile Türkiye arasında Roma’da yapılacak.
Resmi rakamlara göre İtalya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 463 kişi hayatını kaybetti.
Yorum