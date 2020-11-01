SERİE A

Koronavirüsü yenen Ronaldo Juventus'a galibiyeti getirdi

Serie A’nin 6. haftasında milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda karşılaştığı Spezia’yı 4-1 mağlup etti. Merih 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Cristiano Ronaldo sonradan oyuna girdi, 2 gol kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Cristiano Ronaldo attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Cristiano Ronaldo attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Serie A’nin 6. haftasında Juventus, Spezia’ya konuk oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Juve, 14. dakikada Alvaro Morata’nın golü ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip daha sonra 32. dakikada Tommaso Pobega ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Oyuna 56. dakikada dahil olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 59. dakika takımını öne geçirdi.

Adrien Rabiot, 67. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirdi. Ronaldo 76. dakikada penaltıdan bulduğu golle ise skoru belirledi ve Juventus sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Andrea Pirlo’nun öğrencileri ligde 3 maç sonra 3 puan aldı. Ronaldo, koronavirüsü yendikten sonra oynadığı ilk maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

  • Juventus’ta milli futbolcu Merih Demiral, 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 9’a çıkarırken, Spezia ise 5 puanda kaldı.

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