MİLLİ TAKIM

Kosova'da Muriqi şoku: Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçeli Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı’nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Vedat Muriqi, Kosova'nın gol yollarındaki en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

Vedat Muriqi, Kosova'nın gol yollarındaki en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen muayeneler neticesinde 25 yaşındaki golcünün 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 14 Kasım'da Çekya, 17 Kasım'da da İngiltere ile oynanacak müsabakaların kadrosunda olmamasına karar verildiği belirtildi.

  • Kosova formasıyla 23 maça çıkan Vedat Muriqi, 8 kez fileleri havalandırdı.

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