Krizler arasından çifte kupaya

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 sezonunda ciddi problemleri aşarak çifte şampiyonluk yaşadı. Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonla birlike 22. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon da önemli hedefler belirleyerek yola çıkan Galatasaray, sezon boyunca ciddi sorunlarla uğraştı. Hem kulüp yönetim kurulu hem de teknik ekip ve futbolcularla ilgili problemleri aşan sarı-kırmızılılar, sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamladı. Galatasaray’da santrfor bölgesindeki sayısal eksiklik, sezonun ilk yarısında takımın performansını olumsuz etkiledi. Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan’ın El Hilal takımına satıldı.

Sezonun ilk yarısında santrfor bölgesinde Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik forma giydi. Sarı-kırmızılılar 3 futbolcunun performansından memnun olmayınca Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferlerini yaptı.

FUTBOLCULARA BÜYÜK CEZA

Galatasaraylı futbolculara, sezonun ilk yarısında ağır ihlallerden dolayı 17 maç ceza verildi. Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Younes Belhanda, 3 maç men cezası aldı. Fenerbahçe ile 11. haftada oynanan derbide yaşanan olayların ardından sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk 6, Badou Ndiaye’ye 5, Garry Rodrigues ise 3 maçla cezalandırıldı. Cezaların bir kısmının Türkiye Kupası maçlarında çekilmesi nedeniyle Ryan Donk 5, Badou Ndiaye 4, Garry Rodrigues ise 3 lig müsabakasında görev yapamadı. Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz 13. haftadaki Atiker Konyaspor maçında hakeme top fırlattığı için 3 maçla cezalandırıldı. Serdar, ligde 2 maçta cezası nedeniyle forma giyemedi.

TEKNİK EKİP YALNIZ BIRAKTI

Süper Lig’in ilk yarısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş, verilen ağır ceza nedeniyle önemli bir süre takımın başında yer alamadı. İlk yarıdaki Fenerbahçe derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Fatih Terim’e toplamda 10, saha içindeki kavgadan dolayı da yardımcı antrenör Hasan Şaş’a 8 maç men cezası verildi. Cezasının bir bölümünü kupa maçlarıyla çeken Terim, ligde 7 maçta yedek kulübesinde yer alamadı. Hasan Şaş ise 6 lig maçında görev yapamadı.

YÖNETİMDE İBRA KRİZİ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, ibra krizi yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmedi. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray’da mahkemeye giden yönetim kurulu, idari tedbir kararı aldırarak ciddi bir krizi önledi.

8 PUAN FARKI KAPATTI

Ligde uzun süre zirve takibini sürdüren Galatasaray, Medipol Başakşehir ile arasındaki 8 puan farkı kapatıp şampiyonluğa ulaştı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan 20. hafta maçında berabere kalarak kayıp yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisine düştü. Sonrasındaki süreçte rakibinin kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray, 31. haftada puanları eşitleyerek genel averajla öne geçti. 32. haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, 33. haftada aynı puanda olduğu Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 3 puan fark yakaladı. Genel averajdaki üstünlüğünü puan ve ikili averajda da elde eden Galatasaray, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

G.Saray’ın aleyhine çok hata yapıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT Spor’da şampiyonluk ve transferle ilgili açıklamalar yaptı. Sıkıntıları birlik içinde attıklarını belirten Cengiz, “Dışarıdan bize verilen destek çok büyüktü. Köstek zaten rakiplerimiz. 33. maça taşınan bir maraton. 24 saat içinde 3 takımın kaderi belirlenecekti. Bir değerli takımımız 3. oldu. Son 12 saatte müthiş şeyler oldu. Çocukken dar alanda kısa paslaşmalar yaparken, 3 korner 1 penaltı derdik. Biz ilk defa 3 golün 1 gol sayıldığı bir şeyi gördük. Bunu eleştirmiyorum. İnce bir ironi yapıyorum” dedi. Hakem hatalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, “Vicdanı olan objektif hiçbir sporsever ‘Başakşehir maçında ‘VAR hakemi Galatasaray’ı kolladı’ diyemez. Galatasaray’ın lehine ve aleyhine hatalar yapıldı. Bana göre lehine verilen kararlar 4’te 1’i civarındaydı. İsim vermiyorum, verince 150 gün ceza yedim” diye konuştu. Cengiz kulüplerin mali sorunlarına değinirken, “Büyük, kitlesel kulüpler arasında mali dengesi en iyi durumda olan kulübüz. Mutlaka yapılandırmanın olması gerekiyor. Devletimize rica ediyoruz” dedi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise transfer konusunda yaptığı açıklamada, “Babel imza attı-atmadı bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz, ciddi görüşmelerimiz olacak. Geçen sene Alan transferi için 65 bin TL yol masrafını cebimden ödedim. Kızlarımın, annemin yüzüne bakamadım. Transfer yapamadık diye 83 yaşımdaki anneme küfür edildi. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Hakkımı helal etmeyeceğim” açıklamalarını yaptı.

Meydanlar doldu taştı

Süper Lig’in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları Türkiye’nin dört bir yanında cadde ve meydanlara koştu. Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı takımın 22. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutladı. Coşku, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de yaşandı. İstanbul’da kutlamaların merkezi Florya ve Taksim’di. Özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan çok sayıda taraftar, takımlarının başarısını kutladı. bir süre sonra taraftarlar tesislerin içine alınırken, şampiyonluğu teknik heyet ve futbolcularla kutladı.

Kadro değişti zaferler geldi

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun devre arasını transferde hareketli geçirdi. İlk yarıyı liderin 6 puan gerisinde kapatan ve eleştirilerin hedefi olan Galatasaray’da Ozan, Rodrigues, Maicon ve Serdar başka takımlara transfer oldu. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması bulunan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılan futbolculardan 24 milyon Euro gelir elde etti. Galatasaray, bu futbolcuların yerine 17 milyon Euro harcayarak Diagne, Mitroglou, Marcao, Luyindama, Semih ve Emre Taşdemir’i kadrosuna kattı. İlk yarıdaki 17 maçta 21 gol yiyen Galatasaray, savunma hattına Luyindama ve Marcao transferlerinin ardından ikinci yarıdaki 16 müsabakada kalesinde sadece 11 gol gördü. Devre arasında kadroya katılan santrforlardan Diagne 10, Mitroglou ise 1 gol attı.

Sakatlıklara rağmen pes etmedi

Galatasaray’da bu sezon birçok futbolcu uzun süreli sakatlık geçirdi. Sezonun ilk yarısında Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo 4’er, Fernando Reges, Serdar Aziz ve Selçuk İnan 3’er, Henry Onyekuru 2, Maicon Roque ile Sofiane Feghouli de 1’er maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı. İkinci yarıda ise Nagatomo 6, Fernando Reges 5, Kostantinos Mitroglou 4, Marcao ve Mariano Filho ise 1’er karşılaşmaya sakatlıklarından dolayı çıkamadı. Ligin 7. haftasında sakatlanan yeni transfer Emre Akbaba, 4,5 ay sahalardan uzak kaldı. Sahalara döndükten sonra toparlanma sürecinde olan Emre’nin 32. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında bu kez kaval kemiği kırıldı. Cimbom bütün olumsuzluklara rağmen pes etmedi ve mutlu sona ulaştı.

Kanatlardan büyük katkı

Süper Lig’de sezonunun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray’da kanat oyuncuları Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı. Sol kanatta görev alan Onyekuru 30 lig maçında 14 kez ağları havalandırırken, sağ kanatta forma giyen Feghouli ise 29 karşılaşmada 9 kez topu filelerle gönderdi. Galatasaray, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli’nin bu sezon ligde gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.



Dünya basını manşete taşıdı

Galatasaray’ın şampiyonluğu Türkiye’nin dört bir yanında kutlanırken, dünya basınında manşetlere taşındı. Reuters, “Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu elde etti” derken, Fransız L’Equipe, “Elektriği yüksek, gergin bir derbiydi. Galatasaray hafta arası Türkiye Kupası ve hafta sonu Türkiye Ligi’ni kazanarak 22. şampiyonluğunu kazandı” ifadelerini kullandı. Record “Galatasaray, Başakşehir’i yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti” sözlerini kullanırken, Telegraaf, “Feghouli’nin yıldızlaştığı şampiyonluk golü Onyekuru’dan geldi” dedi. İspanyol Marca Gazetesi ise, Galatasaray’ın bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştığını okuyucularına duyurdu. Rus Haber Ajansı TASS da “Galatasaray, 22. kez Türkiye şampiyonu oldu” başlığını attı.

Kupa İstanbul’a getirildi

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın kazandığı kupa, İstanbul’a getirildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığında 1 hafta boyunca sergilenen kupa, teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik ve kurum personelinin katıldığı törenle İstanbul’a gönderildi. Başkan Bozgeyik, “Sivasspor maçının bitimiyle kupayı G.Saray’a teslim edeceğiz. Kulübün talebi kendi stadında bir şampiyonluk kutlaması yapmak. Onun günü belli olduğunda açıklanacak” dedi.

Kulüpler Birliği ve Yıldırım’dan tebrik

Kulüpler Birliği Vakfı, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı kutladı. Vakfın internet sitesinde yer alan mesajda, “Galatasaray Kulübümüzün Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i telefonla arayarak tebrik etti. Yıldırım, “Sonucun Galatasaray Kulübüne ve camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere, sezon boyunca bu heyecanı yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



