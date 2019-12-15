ASYA LİGLERİ

Lavezzi kramponlarını astı

Son olarak Çin'de Hebei China Fortune forması giyen Arjantinli golcü Ezequiel Lavezzi, 34 yaşında futbol kariyerini noktaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lavezzi, kulüp kariyerinde toplamda çıktığı 479 maçta 134 gol atarken 113 de asist kaydetti.

Lavezzi, kulüp kariyerinde toplamda çıktığı 479 maçta 134 gol atarken 113 de asist kaydetti.

Napoli ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen ve son olarak Çin Süper Lig ekiplerinden Hebei China Fortune’da top koşturan Arjantinli golcü Ezequiel Lavezzi, futbolu bıraktığını duyurdu.

34 yaşındaki yıldız golcü, "Hayatın bana verdiği en mükemmel döneme veda ediyorum. Bu macera boyunca yanımda olanlara sonsuz teşekkürler’’ ifadelerini kullanarak emekliliğini duyurdu. B

oca Juniors altyapısından çıkan ve Estudiantes, Genoa, San Lorenzo, Napoli, Paris Saint-Germain ve Hebei China Fortune formaları giyen Lavezzi, Arjantin Milli Takımı formasını da 51 kez sırtına geçirdi.

Lavezzi'nin formasını giydiği takımlar
Lavezzi'nin formasını giydiği takımlar

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