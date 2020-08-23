BUNDESLİGA

Leicester City'nin stoper ikilisi: Çağlar Söyüncü - Ozan Kabak​

Leicester City'nin stoper ikilisi: Çağlar Söyüncü - Ozan Kabak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, gözünü Ozan Kabak'a çevirmiş durumda. Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester, Schalke 04'de oynayan Ozan Kabak'ı transfer ederek; stoperde iki Türk oyuncuya görev vermek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Ozan Kabak'ın güncel bonservis değeri 29 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Ozan Kabak'ın güncel bonservis değeri 29 milyon euro.

Milli yıldızlarımıza Avrupa'nın birçok ekibi talip olmaya devam ediyor. Liverpool'un da radarında olan Ozan Kabak için Leicester City'de devreye girdi. Premier Lig ekibinin, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre Leicester City, Ozan Kabak için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon Çağlar Söyüncü'nün stoperdeki partneri Jonny Evans için Premier Lig ekiplerinden taliplilerin olduğu belirtilen haberde, 20 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Çağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü

Schalke'nin Van Dijk'ı Ozan Kabak

Schalke 04'ün yeni Van Dijk'ı olarak lanse edilen Ozan Kabak'ın ayrılması da Alman kulübünün gündeminde yer alıyor. 40 milyon euronun üzerinde gelecek bir teklif sonucu milli oyuncu Almanya'dan ayrılabilir.

  • Geride bıraktığımız sezon Schalke 04 formasıyla 28 maça çıkan Ozan Kabak, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Ozan Kabak değerini ikiye katladı
Ozan Kabak değerini ikiye katladı

Alman ekibi Schalke’nin stoperi Ozan Kabak bu sezon oynadığı futbolla değerini ikiye katladı. Almanya merkezli bir piyasa değer belirleme şirketi, 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini yaptığı güncelleme ile 32 milyon euroya yükseltti.Ozan’ın sezon başı 15 milyon euro olan değeri ocak ayında 22 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Böylece milli futbolcu sezon başından beri 17 milyon euro değer kazandı. Sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Ozan 19 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.Bu arada eski milli oyuncu Nuri Şahin değer kaybetmeye devam ediyor. 31 yaşındaki futbolcunun güncellenen bonservis bedeli 1 milyon euro düşüşle 1.5 milyon euro’ya geriledi.Bundesliga’nın en değerli oyuncusu 130 milyon euroluk piyasa değeriyle Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki forveti Jaden Sancho oldu. Ozan Kabak 3 ay sahalardan uzak kalacakKeine guten Nachrichten: @ozankabak4 wird voraussichtlich neun bis zwölf Wochen pausieren müssen.Gute Besserung, Ozan! Komm stärker zurück! 💪🏽#S04 | 🔵⚪️ | #GetWellSoon&mdash; FC Schalke 04 (@s04) March 4, 2020

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