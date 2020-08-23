Leicester City'nin stoper ikilisi: Çağlar Söyüncü - Ozan Kabak​

Milli yıldızlarımıza Avrupa'nın birçok ekibi talip olmaya devam ediyor. Liverpool'un da radarında olan Ozan Kabak için Leicester City'de devreye girdi. Premier Lig ekibinin, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre Leicester City, Ozan Kabak için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon Çağlar Söyüncü'nün stoperdeki partneri Jonny Evans için Premier Lig ekiplerinden taliplilerin olduğu belirtilen haberde, 20 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Schalke'nin Van Dijk'ı Ozan Kabak

Schalke 04'ün yeni Van Dijk'ı olarak lanse edilen Ozan Kabak'ın ayrılması da Alman kulübünün gündeminde yer alıyor. 40 milyon euronun üzerinde gelecek bir teklif sonucu milli oyuncu Almanya'dan ayrılabilir.

Geride bıraktığımız sezon Schalke 04 formasıyla 28 maça çıkan Ozan Kabak, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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Çağlar Söyüncü > #Barcelona

Ozan Kabak > #Liverpool

Cengiz Ünder > #Napoli

Mehmet Zeki Çelik > #Everton pic.twitter.com/rLCiABlCcg — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 7, 2020