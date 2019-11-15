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Liechtenstein-Bosna Hersek maçı Halis Özkahya'nın

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda oynanacak olan Liechtenstein-Bosna Hersek maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

Haber Merkezi AA
Halis Özkahya, EURO 2020 Elemeleri'nde 3. kez maç yönetecek.

Halis Özkahya, EURO 2020 Elemeleri'nde 3. kez maç yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J Grubu'nda Liechtenstein ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA tarafından görevlendirilen Özkahya'nın 18 Kasım Pazartesi günü başkent Vaduz'daki Rheinpark Stadı'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı aktarıldı.

Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Ceyhun Sesigüzel'in yapacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Hüseyin Göçek'in üstleneceği kaydedildi.

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda son durum
EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda son durum

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