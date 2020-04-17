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Liverpool efsanesi Steven Gerrard efsane 11'ini açıkladı

Liverpool'da kazandığı başarılarla kulübün yaşayan efsanesi olarak görülen Steven Gerrard, efsane 11'ini belirledi. Glasgow Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli ismin kadro tercihleri dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Livepool'un eski kaptanı Gerrard, 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığı oyunla takdir toplamış ve takım arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir şampiyonluğa imza atmıştı.

Livepool'un eski kaptanı Gerrard, 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığı oyunla takdir toplamış ve takım arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir şampiyonluğa imza atmıştı.

Salgın sürecinde efsane 11'lerini açıklayan yıldız isimlere Steven Gerrard da eklendi. İngiliz eski futbolcu belirlediği kadroyla gündem oldu.

İskoçya'nın köklü ekiplerinden Glasgow Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı 11'inde yaptığı tercihler sebebiyle hem Liverpool taraftarını hem de diğer futbolseverleri şaşırttı.

Gerrard'ın kadrosunda tek forvet olarak Galatasaray'da 1.5 sezon forma giyen Didier Drogba'nın olması da dikkat çekti.

İşte Gerrard'ın 11'i;

  • Jan Oblak
  • Cafu
  • Kompany
  • Koulibaly
  • Robertson
  • Roy Keane
  • Toni Kroos
  • Del Piero
  • Messi
  • Mbappe
  • Drogba

Bafetimbi Gomis en iyi 11'ini belirledi: Galatasaray'dan kimse yok
Bafetimbi Gomis en iyi 11'ini belirledi: Galatasaray'dan kimse yok

Galatasaray'da muhteşem bir sezon geçirip şampiyonluk yaşadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına en iyi 11'ini açıkladı.Golcü futbolcu eski takım arkadaşlarından oluşturduğu kadroyu yaparken oldukça zorlanırken Galatasaray ile şampiyon olduğu sezondan kimseye şans vermedi.Öte yandan Gomis'in kadrosunda Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery de yer aldı. Galeri: Emre Belözoğlu'nun efsane 11'inde iki Galatasaraylı

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