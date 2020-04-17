Liverpool efsanesi Steven Gerrard efsane 11'ini açıkladı

Salgın sürecinde efsane 11'lerini açıklayan yıldız isimlere Steven Gerrard da eklendi. İngiliz eski futbolcu belirlediği kadroyla gündem oldu.

İskoçya'nın köklü ekiplerinden Glasgow Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı 11'inde yaptığı tercihler sebebiyle hem Liverpool taraftarını hem de diğer futbolseverleri şaşırttı.

Gerrard'ın kadrosunda tek forvet olarak Galatasaray'da 1.5 sezon forma giyen Didier Drogba'nın olması da dikkat çekti.

İşte Gerrard'ın 11'i;

Jan Oblak

Cafu

Kompany

Koulibaly

Robertson

Roy Keane

Toni Kroos

Del Piero

Messi

Mbappe

Drogba