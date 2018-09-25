MİLLİ TAKIM

​​​Lucescu ve Mehmet Topal'ın FIFA'da kime oy verdiği belli oldu

Lucescu ve Mehmet Topal'ın kime oy verdiği açıklandı

FIFA tarafından düzenlenen 'yılın en iyileri' ödül töreninde oy kullanan A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu ile Mehmet Topal'ın oylarını hangi futbolcular için kullandığı belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lucescu ve Mehmet Topal, en iyi futbolcu için oyunu Modric'ten yana kullandı.

Lucescu ve Mehmet Topal, en iyi futbolcu için oyunu Modric'ten yana kullandı.

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmişti.

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünün Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'e gittiği törende kullanılan oylar açıklandı.

Türkiye adına A Milli Takım teknik direktörü ve takım kaptanı Mehmet Topal'ın oyunu kimlere verdiği belli oldu.

  • Mehmet Topal oyunu sırasıyla Luka Modric, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için kullanırken Mircea Lucescu da oyunu sırasıyla Luka Modric, Antoine Griezmann ve Mohamed Salah'a verdi.


BB Erzurumspor'un golcüsüne Fair Play Ödülü verildi
BB Erzurumspor'un golcüsüne Fair Play Ödülü verildi

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından üçüncü kez dağıtıldı.FIFA Fair Play Ödülü'nü bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman Lennart Thy kazandı.26 yaşındaki Thy bu ödüle, geçen sezon takımı Venlo'nun PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunması nedeniyle layık görüldü.Erzurumspor'un yeni golcüsünün bilinmeyen yönüFIFA Fair Play Ödülü&#39;nün sahibi Lennert Thy oldu.Futbolcumuz Lennart Thy, DNA’sı uygun olduğu bir lösemi hastasına kök hücre bağışı yaptığı için bu ödüle layık görüldü. Futbolcumuzu tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/QFwfdjLqJN&mdash; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (@erzurumspor) 24 Eylül 2018

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