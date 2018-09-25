Lucescu ve Mehmet Topal'ın FIFA'da kime oy verdiği belli oldu
Lucescu ve Mehmet Topal'ın kime oy verdiği açıklandı
FIFA tarafından düzenlenen 'yılın en iyileri' ödül töreninde oy kullanan A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu ile Mehmet Topal'ın oylarını hangi futbolcular için kullandığı belli oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmişti.
Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünün Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'e gittiği törende kullanılan oylar açıklandı.
Türkiye adına A Milli Takım teknik direktörü ve takım kaptanı Mehmet Topal'ın oyunu kimlere verdiği belli oldu.
Mehmet Topal oyunu sırasıyla Luka Modric, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için kullanırken Mircea Lucescu da oyunu sırasıyla Luka Modric, Antoine Griezmann ve Mohamed Salah'a verdi.
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