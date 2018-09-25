Lucescu ve Mehmet Topal'ın kime oy verdiği açıklandı

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmişti.

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünün Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'e gittiği törende kullanılan oylar açıklandı.

Türkiye adına A Milli Takım teknik direktörü ve takım kaptanı Mehmet Topal'ın oyunu kimlere verdiği belli oldu.

Mehmet Topal oyunu sırasıyla Luka Modric, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için kullanırken Mircea Lucescu da oyunu sırasıyla Luka Modric, Antoine Griezmann ve Mohamed Salah'a verdi.



