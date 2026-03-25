Luka Doncic'ten tarihi performans: Kobe'den sonra bir ilk

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126 mağlup etti.
Kaseya Center'da oynanan müsabakada Luka Doncic, 60 sayı ve 7 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Doncic, Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu oldu.
Konuk ekipte LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla "triple-double" yaptı.
Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.
Tyler Herro 21 ve Norman Powell ise 20 sayı kaydetti.