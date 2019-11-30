PREMİER LİG

Manchester City'den deplasmanda puan kaybı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk olduğu Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi AA
Manchester City maç fazlasıyla 31 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Manchester City maç fazlasıyla 31 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Ligin 14. haftasının açılış mücadelesinde Newcastle United, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'yi St. James' Park'ta konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 25. dakikada Jetro Willems'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Manchester City, 82. dakikada Kevin De Bruyne'ün fileleri havalandırmasıyla müsabakada 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Newcastle United, 85. dakikada Jonjo Shelvey'nin golüyle mücadeleye yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

  • Manchester City, puanını 29'a, Newcastle United ise 16'ya yükseltti.


Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı.⚽ 22' Sterling⚽ 25' Willems⚽ 82' De Bruyne⚽ 88' Shelvey pic.twitter.com/1hELk7Q1Zu

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