Manchester United, West Bromwich Albion'u 1-0 yendi (ÖZET)

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'u konuk etti.İlk yarısı golsüz sonlanan karşılaşmasının ikinci yarısına hızlı başlayan Manchester United, 56. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı, maç bu sonuçla tamamlandı.

Manchester United 13 puana yükseldi

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, bu sezon ligde ilk kez 2 hafta üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligde bir maçı eksik Manchester ekibi, bu skorla puanını 13'e yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan West Bromwich Albion ise 3 puanda kaldı.

Manchester United, 24 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Manchester United-West Bromwich Albion özet izle

Manchester United-West Bromwich Albion maçının özetini izlemek için tıklayınız.





Erling Haaland'ın 4 gol attığı maçta Nuri Şahin'in 15 yıllık rekoru kırıldı (ÖZET) Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendi. Borussia Dortmund Bundesliga’nın 8. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.Haaland 4 gol attıSarı-siyahlıların gollerini 47’nci, 49’uncu, 62’nci ve 80’inci dakikalarda Norveçli futbolcu Erling Haaland ve 70’inci dakikada Raphael Guerreiro attı. Hertha Berlin’in gollerini ise 33’üncü ve 79’uncu dakikada Matheus Cunha kaydetti. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 18’e çıkardı ve lider Bayern Münih’in 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yükseldi. Hertha Berlin’in ise 7 puanda kaldı.Moukoko, Nuri Şahin’in rekorunu kırdıÖte yandan karşılaşmaya 85'inci dakikada Haaland’ın yerine cuma günü 16'ncı doğum gününü kutlayan Kamerun asıllı futbolcu Youssofa Moukoko girdi. 16 yaşından 1 gün almışken karşılaşmaya dahil olan Moukoko böylelikle Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu unvanını aldı ve Nuri Şahin’in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırdı.Eski milli futbolcu Nuri Şahin 16 yaş 335 günlükken Dortmund formasıyla Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu rekorunu 2005 yılından bu yana elinde bulunduruyordu.Hertha Berlin-Borussia Dortmund maçının özetini izleAsist Merih, gol Ronaldo