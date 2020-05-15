Max Kruse liglerin devam kararına tepki gösterdi

Futbolda gerçekleşen pozitif korona virüs vakalarına sonrası Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

Salgın futbol dünyasını endişelendiriyor: Senaryolar arasında 'tescil'de masada 12 Haziran'da futbola geri dönüş planı kulüplerde çıkan koronavirüs vakaları sonrasında tekrar masaya yatırıldı. Futbol dünyası konuyla ilişkin endişelerini açıkça dile getirirken yaşanan gelişmeler TFF'nin senaryolarını tekrar gündeme getirdi.İşte Federasyonun planları arasındaki ihtimaller;TFF, 12 Haziran’da futbola geri dönmeyi planlıyor Salgının etkisine göre maç takviminin tekrar ertelenmesi 19, 26 Haziran, 3 ve 10 Temmuz tarihleri planlar arasındaNe kadar yalanlansa da tek bölgede oynama ihtimali Zirvedekilerin play-off oynaması ve şampiyonun belirlenmesi Küme düşmenin kaldırılması ve takım sayısının 21’e çıkartılması Ligin sonlandırılması ve ‘beyaz sezon’ ilanı Unvanların verilmeyip mevcut sıralamayla takımların Avrupa’ya gönderilmesiPlay-Off’ların kaldırılması ve liglerin tescil edilmesi Maçlar oynanamazsa Süper Lig’de liderin şampiyon ilan edilmesiVideo: 90 saniyede Süper Lig senaryolarıTFF, futbola dönüş planı içerisinde birçok senaryoyu hazırda tutuyor: Bunlar arasında tek bölgede oynama, beyaz sezon ve ‘tescil’ de bulunuyor. pic.twitter.com/MefdIjdKUL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Mayıs 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de doğru zaman vurgusu yapmıştı

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Kulüpler, yayıncı kuruluş,UEFA'nın süre sınırı hepsini düşünüyorum. Ancak insan hayatının belirsizliği varsa, acele etmeyelim, temkinli olalım. Birçok meslektaşım arıyor. Kimse 'Oynansın' ya da 'Oynanmasın' diye kesin bir şey demiyor. 'Oynanmasın' en son istek. Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı" ifadelerini kullanmıştı.

00:00 dk 14 Mayıs 2020 DHA Terim'den salgın için futbol anayasası önerisi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in oynanıp oynanmamasına ilişkin fikirlerini kulüp televizyonuna anlattı. Terim, herkesin içini rahat ettirecek bir 'futbol anayasası'nın' oluşturulması gerektiğini ifade etti.



