Max Kruse liglerin devam kararına tepki gösterdi

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu futbolcu Max Kruse, son günlerde çıkan korona virüs vakalarıyla ilgili olarak, 'Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?' ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziİHA
Futbolda gerçekleşen pozitif korona virüs vakalarına sonrası Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.
Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de doğru zaman vurgusu yapmıştı
Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Kulüpler, yayıncı kuruluş,UEFA'nın süre sınırı hepsini düşünüyorum. Ancak insan hayatının belirsizliği varsa, acele etmeyelim, temkinli olalım. Birçok meslektaşım arıyor. Kimse 'Oynansın' ya da 'Oynanmasın' diye kesin bir şey demiyor. 'Oynanmasın' en son istek. Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı" ifadelerini kullanmıştı.
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