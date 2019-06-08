Mbappe kariyerinin en kötü maçını Konya'da oynadı

Ay-Yıldızlıların Fransa ile oynadığı karşılaşma sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulan meselesi Mbappe'nin sergilediği kötü performanstı.

Fransız basını yıldız futbolcunun kariyerinin en kötü oyununu oynayan Mbappe'nin mücadele boyunca tam 22 top kaybı yaptığını belirtti.

Mbappe'nin sergilediği kötü oyunun sebebinin Türkiye'nin etkili savunması olduğu aktarılırken Hasan Ali Kaldırım'ın altı çizildi.

Fenerbahçe forması giyen futbolcu, Fransa ile oynanan karşılaşmada hiçbir pozisyonda rakibine geçilmedi. Mbappe, Hasan Ali Kaldırım karşısında etkili olamazken mevki değiştirmek zorunda kaldı.