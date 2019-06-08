MİLLİ TAKIM

Mbappe kariyerinin en kötü maçını Konya'da oynadı

A Milli Takımımızın Fransa'yı 2-0 yendiği maçta en çok konuşulan detaylardan biri de Mbappe'nin sahadan adeta yok oluşuydu. Yıldız isim mücadele boyunca 22 top kaybı yaparak kariyerinin en kötü maçını oynadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbappe, Türkiye ile oynanan maçta Hasan Ali karşısında oldukça zorlandı.

Mbappe, Türkiye ile oynanan maçta Hasan Ali karşısında oldukça zorlandı.

Ay-Yıldızlıların Fransa ile oynadığı karşılaşma sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulan meselesi Mbappe'nin sergilediği kötü performanstı.

Fransız basını yıldız futbolcunun kariyerinin en kötü oyununu oynayan Mbappe'nin mücadele boyunca tam 22 top kaybı yaptığını belirtti.

Mbappe'nin sergilediği kötü oyunun sebebinin Türkiye'nin etkili savunması olduğu aktarılırken Hasan Ali Kaldırım'ın altı çizildi.

Fenerbahçe forması giyen futbolcu, Fransa ile oynanan karşılaşmada hiçbir pozisyonda rakibine geçilmedi. Mbappe, Hasan Ali Kaldırım karşısında etkili olamazken mevki değiştirmek zorunda kaldı.

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