SÜPER LİG

Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz yorumu

Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Burak Yılmaz için Fransız kulübü Lille beklemede. Sportif direktör Luis Campos'un kadrosuna katmak istediği futbolcu ile ilgili konuşan Mehmet Demirkol, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Demirkol

Mehmet Demirkol

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille tarafından istendiği haberlerinin çıkmasının ardından sosyal medyada herkes yıldız futbolcunun siyah beyazlılardan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Konuyla ilgili iddialar hakkında konuşan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Demirkol'un Burak Yılmaz için söyledikleri şöyle;

  • "Burak Yılmaz kafaya koyduğu zaman dünyanın her yerinde rahatlıkla oynayabilir. Lille olabilir başka bir takım da olabilir. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması onun adına sorun olmaz. 'Arkadaşlar ben gidiyorum' dese kim istemez Burak Yılmaz'ı? Burak Yılmaz ortada kalacak bir oyuncu değil. Yaşa ne olursa olsun oynar. Kendisine de bakan bir futbolcu."

Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldı
Lille Burak Yılmaz'ın peşinde: İlk görüşme yapıldı

Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.Burak Yılmaz ile görüşme yapıldı Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul’da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille’de görmek istediğini iletti.Serbest kalırsa Lille'deEkonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa’da forma giyecek.Sergen Yalçın: Beşiktaş'a 8-10 yeni transfer şartBeşiktaş'ta hırsızlık şoku: Vida'nın parasını çalan kişi gizli kamerayla yakalandıŞampiyonlar Ligi resmi hesabı, 35 yaşına giren Burak Yılmaz&#39;ın doğum gününü bu video ile kutladı https://t.co/SGbwuujIB6&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 15, 2020


Beşiktaş'ın istediği Santi Cazorla'dan sürpriz transfer
Beşiktaş'ın istediği Santi Cazorla'dan sürpriz transfer

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El-Sadd, İspanyol futbolcu Santi Cazorla'yı renklerine bağladı.El-Sadd'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanyol temsilcisi Villarreal ile sözleşmesi sona eren Cazorla ile anlaşma sağlandığı ve 35 yaşındaki oyuncunun Doha'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.Cazorla, profesyonel kariyerinde Villarreal'in yanı sıra Recreativo de Huelva, Malaga ve 2012-18 yıllarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giydi.Cazorla'nın yeni takımı El Sadd'ı Xavi Hernandez çalıştırıyor.İspanyol futbolcu, Arsenal kariyerinde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok kez operasyon geçirmişti. Cazorla için 'artık futbol oynayamaz' yorumları yapılmıştı.

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