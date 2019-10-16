Mehmetçik'ten milli sporculara mesaj var

Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na milli sporcularımızdan büyük bir destek gelmişti.
Özellikle Avrupa'da hedef tahtasına oturtulmalarına rağmen gösterdikleri başarılar sonrasında milli sporcularımız asker selamı vererek, kahraman Mehmetçiklere destek olduklarını göstermişlerdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kahraman askerlerimiz, milli sporcularımıza destek mesajı gönderdi.
- Kahraman askerlerimizin mesajı şu şekilde:
- "Şampiyon olan milli sporcularımız ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun."
"MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.
Fransızlar asker selamına sansür uyguladı
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra tribünlere koşan Millilerimiz, mücadeleyi takip eden taraftarlarla beraber asker selamı vererek golü kutladılar. Arnavutluk maçının son dakikasında bulduğumuz golden sonra da asker selamı vererek golü kutlayan oyuncularımız, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize de destek yolladılar.
Fransız rejisini bu anları göstermemesi ise büyük tepkilere neden oldu. Fransa'nın attığı golden sonra sevinçlerini uzun uzun gösteren reji, Millilerimizin golünden sonra direkt yedek kulübesini gösterdi.
Fransa Spor Bakanı Maracineanu, milli futbolcularımızın Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'ya yaptırım çağrısında bulundu
──Maracineanu'nun bu çıkışı, Fransızların ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.https://t.co/X7Lrk4DRxj
Fransa Spor Bakanı Maracineanu, milli futbolcularımızın Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'ya yaptırım çağrısında bulundu
Soruşturma başlatıldı
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.
Fransız Spor Bakanı'nın Milli Takımımızın golden sonraki asker selamına yönelik açıklamalarına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşının skandal çağrısına cevap verdi
🗣"Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar"https://t.co/xoJBYDPlrU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşının skandal çağrısına cevap verdi
'Soruşturma tamamen politik'
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı.
Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var. 🇹🇷🇹🇷#MehmetçiğeSelamGönder pic.twitter.com/l9iCd2Aq6k
Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var. 🇹🇷🇹🇷#MehmetçiğeSelamGönder pic.twitter.com/l9iCd2Aq6k— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019
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