Mehmetçik'ten milli sporculara mesaj var

Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na milli sporcularımızdan büyük bir destek gelmişti.

Özellikle Avrupa'da hedef tahtasına oturtulmalarına rağmen gösterdikleri başarılar sonrasında milli sporcularımız asker selamı vererek, kahraman Mehmetçiklere destek olduklarını göstermişlerdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kahraman askerlerimiz, milli sporcularımıza destek mesajı gönderdi.

Kahraman askerlerimizin mesajı şu şekilde:

"Şampiyon olan milli sporcularımız ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun."

"MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.





dk 16 Ekim 2019 Diğer Tel Abyad'daki askerlerimizden asker selamı veren Milli Takım ve sporculara mesaj Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz Tel Abyad'dan asker selamı veren A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza selam gönderdi.

Fransızlar asker selamına sansür uyguladı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra tribünlere koşan Millilerimiz, mücadeleyi takip eden taraftarlarla beraber asker selamı vererek golü kutladılar. Arnavutluk maçının son dakikasında bulduğumuz golden sonra da asker selamı vererek golü kutlayan oyuncularımız, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize de destek yolladılar.

Fransız rejisini bu anları göstermemesi ise büyük tepkilere neden oldu. Fransa'nın attığı golden sonra sevinçlerini uzun uzun gösteren reji, Millilerimizin golünden sonra direkt yedek kulübesini gösterdi.

Fransa Spor Bakanı Maracineanu, milli futbolcularımızın Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'ya yaptırım çağrısında bulundu



──Maracineanu'nun bu çıkışı, Fransızların ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.https://t.co/X7Lrk4DRxj — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019



Soruşturma başlatıldı

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Fransız Spor Bakanı'nın Milli Takımımızın golden sonraki asker selamına yönelik açıklamalarına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşının skandal çağrısına cevap verdi



🗣"Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar"https://t.co/xoJBYDPlrU — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019

'Soruşturma tamamen politik'

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcuların asker selamı Avrupa'yı rahatsız etti: "Soruşturma tamamen politik" A Milli Takım futbolcularının gol sevinçlerinde asker selamı vermesi Avrupa'yı rahatsız etti. Fransa ve Almanya yaptıkları lobi faaliyetleriyle konuyu soruşturma açılmasına kadar götürdü. Peki bu konu sebebiyle Türkiye'ye bir ceza çıkabilir mi? Hukuk bu konuda ne söylüyor? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı."Asker selamı uluslararası bir selamdır""Belirli bir ideolojiye veya siyasi görüşün eylem ve davranışlarında bulunmak men edilme cezası getirir. Hitler selamı ya da Apartheid (Güney Afrika'da) selamı veya ırkçılık simgesi herhangi bir eylemde bulunmak, işaret göstermek ceza getirebilir. Asker selamına baktığımızda siyasi, politik, ideolojik görüşün simgesi olan bir işaret değil. Bugün bütün uluslarası askeri okullarda, ordularda askerlerin karşılaştıklarında birbirlerine verdikleri selamdır. Uluslararası bir selamdır. Belirli bir ülkeye, belirli bir askeri yapıya ya da belirli bir ideolojye mal edilecek bir işaret türü değil."Futbol müsabakalarında tribünlere çıkılır ve kutlamalar yapılır. Derece alan sporcular orada da bazen devlet adamlarını asker selamlarıyla karşılarlar. Olumsuz bakılan bir selamlama türü değil."Politik bir manevra yapılıyor""Politik bir manevra yapıldığını düşünüyorum. Soruşturmadan olumsuz bir karara varırlarsa zaten kendileri siyasi bir tavır koymuş olacaklar. Hukuki bir sonuca varacağını düşünüyorum. Asker selamı belli bir ülkeye mal edilemez. Şenol Güneş'e sorulan soruların hepsi ideolojikti. Futbol hocasına futbolla ilgili sorular gelmesi gerekirken soruların tamamına yakını Barış Pınarı Harekatı'na yönelikti."Şimdiye kadar yapılan bir şeydi. Şimdiye kadar hiçbir şey yoktu. Ne zamanki Türkiye operasyon yaptı, 'efendim bu siyasi ya da politik bir selamlama dolayısıyla spor ruhuna aykırıdır' demek hakkaniyetten uzak bir şeydir. "Avrupa'da oynayan Türk futbolculara tazminat davası açmalarını öneriyorum""Asker selamı verdikleri yada Mehmetçik için destek mesajı paylaştığı için kulüplerinden baskı gören olumsuzluk yaşayan Türk futbolculara iyi bir avukat üzerinden tazminat davaları açmalarını öneriyorum. Enver Cenk Şahin'in durumunun izahı yok. Hukukta bir karşılığı yok. Kanuna, ahlaka ve toplumsal etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunanların sözleşmesini feshedebilirsiniz. Siz futbolcuların sözleşmesini neye istinaden feshediyorsunuz!" Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi görüşü sebebiyle feshedildiyse oyuncu hukuk mücadelesi sonucunda emsal bir karar alabilir.Enver Cenk Şahin'in başına ne gelmişti?Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yapan Enver Cenk Şahin, kulübü Saint Pauli tarafından uyarılmış ve paylaşımını silmesi istenmişti. 25 yaşındaki futbolcu bu konuda kulübüne rest çekince kadro dışı kalmış ve Türkiye'ye dönmüştü.Mehmetçik için yaptığı destek paylaşımı sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in ardından A Milli Takım futbolcuları da asker selamı sebebiyle kulüpleri tarafından uyarıldı. Bununla da kalmadı, ırkçı siyasetçi ve gazetecilerin hedefi oldular!!! pic.twitter.com/DcF91eLfZh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ekim 2019 Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktıEnver Cenk Şahin Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak