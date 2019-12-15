SERİE A

Merih Demiral asist yaptı Juventus kazandı

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi DHA
Merih Demiral bu sezon 3. kez ilk 11'de başladı.

Merih Demiral bu sezon 3. kez ilk 11'de başladı.

Fotoğraf: DHA

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 37'nci dakikalarda Ronaldo ve 45'inci dakikada Bonucci kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90'ıncı dakikada Pussetto'dan geldi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle Serie A'da puanını 39'a çıkarttı ve maç fazlasıyla Inter'in önüne geçerken Udinese ise 15 puanda kaldı.

  • Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve Bonucci'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gözü dönen Fransız holiganlar Galatasaray tar...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.