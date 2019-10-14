Merih Demiral tüyleri diken diken etti
MİLLİ TAKIM

Merih Demiral tüyleri diken diken etti

A Milli Takımımız, EURO 2020 elemeleri grup maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede milli oyuncumuz Merih Demiral sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral

Merih Demiral

A Milli Takımımızın Juventuslu yıldızı Merih Demiral, Fransa karşılaşması oynanırken sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Genç oyuncu karşılaşmada gösterdiği performansın yanı sıra ikinci yarıdaki görüntüsüyle de dikkat çekti.

Mücadele esnasında forması yırtılan futbolcu, yedek kulübesinden yeni forma istedi. Kulübeden yeni formasını alan oyuncu formayı öpüp başına koydu.

Bu anlar sosyal medyada Türk futbolseverler arasında binlerce kez paylaşıldı.

Görüntü TRT1'den alınmıştır.
Görüntü TRT1'den alınmıştır.

Görüntü TRT1'den alınmıştır.
Görüntü TRT1'den alınmıştır.

Görüntü TRT1'den alınmıştır.
Görüntü TRT1'den alınmıştır.

Merih Demiral'ın maç sonu açıklaması;

Merih Demiral'dan maç sonu açıklaması.
Merih Demiral'dan maç sonu açıklaması.

Marchisio'ya cevap vermişti!

  • Merih Demiral, önceki günlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaptığı açıklamalarla takdir toplamıştı. Milli futbolcumuz, eski Juventuslu Marchisio'nun operasyonu eleştiren paylaşımına da cevap vermişti.

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