Merih Demiral tüyleri diken diken etti

A Milli Takımımızın Juventuslu yıldızı Merih Demiral, Fransa karşılaşması oynanırken sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.
Genç oyuncu karşılaşmada gösterdiği performansın yanı sıra ikinci yarıdaki görüntüsüyle de dikkat çekti.
Mücadele esnasında forması yırtılan futbolcu, yedek kulübesinden yeni forma istedi. Kulübeden yeni formasını alan oyuncu formayı öpüp başına koydu.
Bu anlar sosyal medyada Türk futbolseverler arasında binlerce kez paylaşıldı.
Merih Demiral'ın maç sonu açıklaması;
Marchisio'ya cevap vermişti!
- Merih Demiral, önceki günlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaptığı açıklamalarla takdir toplamıştı. Milli futbolcumuz, eski Juventuslu Marchisio'nun operasyonu eleştiren paylaşımına da cevap vermişti.
Merih Demiral: "Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek." pic.twitter.com/ovQwt1yFbT
Merih Demiral: "Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek." pic.twitter.com/ovQwt1yFbT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2019
Yorum