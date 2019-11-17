SERİE A

Merih Demiral'a 30 milyon euroluk teklif

İtalyan basını, Milan'ın Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takım formasıyla 11 maça çıkan Merih Demiral, performansıyla hayran bıraktı.

A Milli Takım formasıyla 11 maça çıkan Merih Demiral, performansıyla hayran bıraktı.

Juventus'ta forma şansı bulamayan ancak A Milli Takım'da gösterdiği performansla devleri peşinde koşturan Merih Demrial'la ilgili ciddi bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Milan teklifini hazırladı

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, devre arasında milli futbolcu için Juventus'un kapısını çalacak. İtalyan ekibinin 21 yaşındaki oyuncu için yapacağı teklifin 30 milyon euro civarında olduğu bildirildi.

Juventus'un bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

  • Merih Demiral'ın adı Milan'ın dışında Manchester United ve Arsenal ile de anılıyor.

Merih, yaz transfer döneminde Sassuolo’dan 18 milyon euro bedelle Juventus’a transfer olmuştu.
Merih, yaz transfer döneminde Sassuolo’dan 18 milyon euro bedelle Juventus’a transfer olmuştu.


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