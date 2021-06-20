Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e: "Ben her zaman buradayım"

A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve puan alamadan organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekibimizin savunma oyuncusu Merih Demiral, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

Demiral ayrıca TRT spikeri Ersin Düzen'in Galler mağlubiyeti sonrası takımın önde gelen isimlerinin röportaja gelmemesi üzerine sarf ettiği sözlere cevap verdi.

"İyi günde de kötü günde de buradayım"





23 yaşındaki futbolcu, "Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz. Ben güveniyorum arkadaşlarıma. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz" dedi.

REKLAM

Düzen ne demişti?

Ersin Düzen Galler maçı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı;

"Haklı zaferler yaşadığımız dönemlerde röportaja Burak Yılmaz geliyor, Hakan Çalhanoğlu geliyor, Merih Demiral geliyor, Çağlar geliyor, Yusuf Yazıcı geliyor. Bugün gelen oyuncularımız Mert Müldür, Umut Meraş, Halil Dervişoğlu.”

SPOR EURO 2020'de büyük hüsran: Sıfır çektik