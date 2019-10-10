Merih Demiral'dan Marchisio'nun iftirasına cevap: PKK 40 bin kişinin ölümünden sorumludur
MİLLİ TAKIM

Merih Demiral'dan Marchisio'nun iftirasına cevap: PKK 40 bin kişinin ölümünden sorumludur

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili Türkiye'yi suçlayan İtalyan eski futbolcu Claudio Marchisio'ya tokat gibi cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral ve Marchisio

Merih Demiral ve Marchisio

Juventus'un eski futbolcusu Marchisio, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı’na tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Skandal ifadeler kullandı

Türkiye'yi suçlayan İtalyan eski futbolcu paylaşımında, "Türkiye, Suriye’deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu tüm dünya için büyük bir utanç" şeklinde skandal ifadeler kullandı.


Marchisio'nun paylaşımı
Marchisio'nun paylaşımı

Merih Demiral'dan yanıt geldi

Marchisio'nun çirkin iftirasına milli futbolcumuz Merih Dermiral'dan yanıt geldi. Skandal paylaşıma İngilizce cevap veren Merih, operasyonun asıl amacının ne olduğunu açıkladı.

"Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini anlatan Merih, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'ın Marchisio'nun iftirasına verdiği yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Merih Demiral'ın Marchisio'ya cevaben yaptığı paylaşım
Merih Demiral'ın Marchisio'ya cevaben yaptığı paylaşım


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ünal Karaman: "Rizeliler benin kardeşim"
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.