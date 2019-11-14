Merih Demiral'den tarihi kurtarış

A Milli Takımımızın İzlanda ile 0-0 berabere kalıp EURO 2020'ye katılmaya hak kazandığı maçta, Merih Demiral çizgiden çıkardığı topla hayati bir müdahale yaptı.
Haber MerkeziYeni Şafak
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.
Bu mücadelenin 82. dakikasında ceza sahamız içerisinde tarihi bir karambol yaşandı. İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Sigthorsson'un kafa vuruşunda Merih Demiral topu çizgiden çıkardı.
Korner kullanıldığı sırada altı pas içerisinden kale çizgisine doğru koşan Merih, kafa vuruşunu çizgiden çıkardı. Seken topa İzlandalı oyuncular bir hamle daha yapsa da savunmamız topu çıkarmayı başardı.
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