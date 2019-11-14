Merih Demiral'den tarihi kurtarış

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

Bu mücadelenin 82. dakikasında ceza sahamız içerisinde tarihi bir karambol yaşandı. İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Sigthorsson'un kafa vuruşunda Merih Demiral topu çizgiden çıkardı.

Türkiye-İzlanda: 0-0 A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Milli Takım, grubun son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra’ya konuk olacak.Ay-yıldızlılar, 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonalarda boy göstermişti.Şenol Güneş sarı kart gördüEuro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda’yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sarı kart gördü. Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Futbolcusu, teknik heyeti, yöneticisi ve muhteşem taraftarıyla #EURO2020Yolunda tek yürek olduk ve adımızı finallere yazdırdık. Bu yolda Ay-Yıldızlı millilere destek veren herkese gönülden teşekkürler. EURO2020’de yolumuz açık olsun! pic.twitter.com/ACSkkSjWVh— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 14, 2019 Cenk Tosun yalnız bırakmadıA Milli Takım’ın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cenk Tosun da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti. İzlanda maçı için Riva’dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'ndaA Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.MUTLUSSONTürkiye 🇹🇷 İzlanda 🇮🇸 | 0-0#EURO2020Yolunda #EURO2020 | #TURISL | #EuropeanQualifiers— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 14, 2019

Korner kullanıldığı sırada altı pas içerisinden kale çizgisine doğru koşan Merih, kafa vuruşunu çizgiden çıkardı. Seken topa İzlandalı oyuncular bir hamle daha yapsa da savunmamız topu çıkarmayı başardı.