Messi idmana katılmadı: Sözleşmesinde bilinmeyen detay ortaya çıktı

Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını "Ciutat Esportiva" adlı tesislerinde yaptı. Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, takım kaptanı olan Messi gelmedi.

Tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.

Arjantinli futbolcunun, yarın yapılacak ilk antrenmana da katılması beklenmiyor.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, takımının yeni sezon çalışmaları öncesindeki COVID testlerinde yer almıyor. Arjantinli yıldızın durumu Katalan basınında manşetlere taşındı pic.twitter.com/M7jfGl6jKP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunuyor

İspanyol basını, Messi'nin 700 milyon Euro'luk tek taraflı serbest kalma bedelinin, sözleşmedeki bir maddeden dolayı artık geçerli olmadığını savunduğunu ve bedava gitmek istediğini öne sürüyor.

Kulüp olarak zor günler geçiren Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, "Eğer neden ben isem istifa ederim. Ama istifa etmem için Messi'nin kamuoyuna çıkıp, ben gidersem kalacağını açıklaması gerekir." dediği ancak Arjantinli futbolcunun buna rağmen ayrılmakta ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon Euro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.

#SONDAKİKA - Lionel Messi'nin sözleşmesinde 2020-2021 sezonu başında Barcelona'dan ayrılma seçeneğine sahip olduğu ortaya çıktı pic.twitter.com/EqghcYMJNp — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020

Barcelona'nın yeni sezon öncesi çalışmaları için tesislere giden genç bir taraftar #Messi'yi göremeyince gözyaşlarını tutamadı 😢 pic.twitter.com/w3xjRtXkMo — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020