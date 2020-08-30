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Messi idmana katılmadı: Sözleşmesinde bilinmeyen detay ortaya çıktı

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yeni sezon öncesi takımdaki ilk toplanma olan sağlık kontrolüne katılmadı. Yıldız ismin kontratında bilinmeyen bir detayın ortaya çıktığı ve yeni takımının belli olduğu iddia ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Lionel Messi, Bayern yenilgisi sonrasında takımdan ayrılmaya karar vermişti.

Lionel Messi, Bayern yenilgisi sonrasında takımdan ayrılmaya karar vermişti.

Fotoğraf: RAFAEL MARCHANTE

Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını "Ciutat Esportiva" adlı tesislerinde yaptı. Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, takım kaptanı olan Messi gelmedi.

Tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.

Arjantinli futbolcunun, yarın yapılacak ilk antrenmana da katılması beklenmiyor.

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti.

  • Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunuyor

İspanyol basını, Messi'nin 700 milyon Euro'luk tek taraflı serbest kalma bedelinin, sözleşmedeki bir maddeden dolayı artık geçerli olmadığını savunduğunu ve bedava gitmek istediğini öne sürüyor.

Kulüp olarak zor günler geçiren Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, "Eğer neden ben isem istifa ederim. Ama istifa etmem için Messi'nin kamuoyuna çıkıp, ben gidersem kalacağını açıklaması gerekir." dediği ancak Arjantinli futbolcunun buna rağmen ayrılmakta ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

  • Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon Euro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.

Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"
Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"

Barcelona'da Lionel Messi, takımının yeni sezon öncesindeki COVID testlerinde yer alacak futbolcular arasında yer almadı. Bu durum Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.Katalan ekibinde tüm bunlar yaşanırken takıma devre arası transfer döneminde katılan Martin Braithwaite şaşırtan bir istekte bulundu. Messi'nin takımdan ayrılma olasılığını takip eden Danimarkalı futbolcu, Arjantinli yıldızın 10 numarasına talip olduğunu bildirdi.Barcelona'da Messi'nin ayrılık haberlerinden oldukça rahatsızlık duyan ve üzülen Katalan taraftarlar, Braithwaite'nin bu tutumu sonrasında 29 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.Devre arası transfer döneminde hücum alternatifi olarak alınan Braithwaite, Barcelona'da 11 maçta 1 gol atabilmişti.Barcelona&#39;da hücuma alternatif olarak devre arasında alınan Braithwaite, 11 maçta 1 gol atabilmişti 🤔 pic.twitter.com/KQCWbPCELL&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020

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